СКА обыграл «Динамо» Минск и вышел вперёд в серии

Петербургский СКА одержал гостевую победу над минским "Динамо" со счетом 4:0 в третьем матче серии первого раунда плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в воскресенье в Минске в присутствии 15 086 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Дмитрий Яшкин (10-я минута), Никита Комаров (17), Александр Никишин (29), Василий Глотов (51).
Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу петербургской команды. Следующий матч пройдет в Минске 7 марта. СКА третий сезон подряд встречается с минчанами в первом раунде Кубка Гагарина. Две предыдущие серии завершились победами армейцев (4-1 в 2021 году и 4-0 в 2022-м). СКА дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017), минское "Динамо" никогда не проходило дальше первого раунда плей-офф КХЛ.
В текущем сезоне СКА стал победителем регулярного чемпионата КХЛ, команда набрала 105 очков в 68 матчах. Минское "Динамо" заняло восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, в активе белорусской команды 68 очков в 68 встречах.
В других матчах первого раунда плей-офф ярославский "Локомотив" на выезде обыграл подмосковный "Витязь" со счетом 4:0, вратарь победителей Даниил Исаев впервые в карьере сыграл "на ноль" в матче Кубка Гагарина; казанский "Ак Барс" со счетом 4:1 обыграл нижнекамский "Нефтехимик". "Локомотив" и "Ак Барс" повели в сериях со счетом 2-1, четвертые игры состоятся 7 марта в Балашихе и Нижнекамске соответственно.