СКА обыграл «Динамо» Минск и вышел вперёд в серии

Петербургский СКА одержал гостевую победу над минским "Динамо" со счетом 4:0 в третьем матче серии первого раунда плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в воскресенье в Минске в присутствии 15 086 зрителей.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу петербургской команды. Следующий матч пройдет в Минске 7 марта. СКА третий сезон подряд встречается с минчанами в первом раунде Кубка Гагарина. Две предыдущие серии завершились победами армейцев (4-1 в 2021 году и 4-0 в 2022-м). СКА дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017), минское "Динамо" никогда не проходило дальше первого раунда плей-офф КХЛ.

В текущем сезоне СКА стал победителем регулярного чемпионата КХЛ, команда набрала 105 очков в 68 матчах. Минское "Динамо" заняло восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, в активе белорусской команды 68 очков в 68 встречах.