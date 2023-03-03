«Ак Барс» уверенно обыграл «Нефтехимик»

На 15-й секунде матча Дмитрий Воронков вывел казанцев вперёд. На седьмой минуте нападающий оформил дубль, реализовав численное большинство. На 21-й минуте Кирилл Воробьёв с передачи Максима Березина отыграл один гол. На 25-й минуте Александр Радулов забросил третью шайбу. На 32-й минуте в матче произошла массовая драка, зачинщиком которой стал Радулов. По её итогам четыре хоккеиста команд в сумме получили 32 минуты штрафа. На 48-й минуте Станислав Галиев забросил четвёртую шайбу.