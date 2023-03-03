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57 минут назад

«Ак Барс» уверенно обыграл «Нефтехимик» и сравнял счёт в серии. У Воронкова дубль

Чемпионат.comиещё 3

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился очередной матч первого раунда плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0).

«Ак Барс» уверенно обыграл «Нефтехимик»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

На 15-й секунде матча Дмитрий Воронков вывел казанцев вперёд. На седьмой минуте нападающий оформил дубль, реализовав численное большинство. На 21-й минуте Кирилл Воробьёв с передачи Максима Березина отыграл один гол. На 25-й минуте Александр Радулов забросил третью шайбу. На 32-й минуте в матче произошла массовая драка, зачинщиком которой стал Радулов. По её итогам четыре хоккеиста команд в сумме получили 32 минуты штрафа. На 48-й минуте Станислав Галиев забросил четвёртую шайбу.

Таким образом, счёт в серии стал 1-1. Следующий матч пройдёт через два дня, 5 марта. Команды сыграют в Нижнекамске.

Хоккей,Станислав Галиев,Кирилл Воробьев,Максим Березин,Дмитрий Воронков,Александр Радулов,Фонбет,
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