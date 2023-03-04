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1 час назад

«Торпедо» выиграло второй матч серии Кубка Гагарина у «Динамо»

Матч ТВ

Нижегородское «Торпедо» одержало победу над московским «Динамо» (5:2) во втором матче серии стартового раунда плей офф Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Торпедо» выиграло второй матч серии Кубка Гагарина у «Динамо»
Фото:  Пресс-служба ХК "Торпедо" Пресс-служба ХК "Торпедо"

За хозяев по шайбе забросили Владислав Фирстов, Андрей Белевич, Максим Федотов, Кирилл Воронин и Николай Коваленко. В составе динамовцев по разу отличились Максим Джиошвили и Дмитрий Рашевский.

В первом матче, который прошел в Нижнем Новгороде 2 марта, «Динамо» было сильнее со счетом 3:1. Таким образом, в субботу команда Игоря Ларионова сравняла счет в серии — 1–1.Третий матч команды проведут 6 марта в Москве.

Прямые трансляции матчей Фонбет Чемпионата КХЛ смотрите на федеральном канале «Матч ТВ», тематических каналах холдинга, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

КХЛ. Плей-офф «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Динамо» (Москва) — 5:2 (2:0, 0:1, 3:1) Голы: Фирстов, 2:23 (бол.). Белевич, 6:00. Федотов, 43:35. Воронин, 46:23. Коваленко, 56:34 (мен.). — Джиошвили, 24:21. Рашевский, 54:44 (бол.).

Хоккей,Дмитрий Рашевский,Максим Джиошвили,Андрей Белевич,Максим Федотов,Игорь Ларионов,Николай Коваленко,Кирилл Воронин,Торпедо,Фонбет,Динамо,
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