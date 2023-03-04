«Торпедо» выиграло второй матч серии Кубка Гагарина у «Динамо»

В первом матче, который прошел в Нижнем Новгороде 2 марта, «Динамо» было сильнее со счетом 3:1. Таким образом, в субботу команда Игоря Ларионова сравняла счет в серии — 1–1.Третий матч команды проведут 6 марта в Москве.