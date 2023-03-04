В конце матча «Торпедо» — «Динамо» произошла массовая стычка

С финальной сиреной несколько игроков бело-голубых попытались применить силовые приёмы против хоккеиста нижегородцев. После этого на защиту своего одноклубника встали другие игроки «Торпедо», в итога завязалась массовая стычка. По её итогам Даниил Бокун и Иван Муранов были наказаны двухминутными штрафами за грубость.