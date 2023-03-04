«Северсталь» вырвала победу во втором овертайме матча с ЦСКА и сравняла счёт в серии

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился очередной матч первого раунда плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный ЦСКА принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась в овертайме победой гостей со счётом 3:2 (1:0, 0:0, 1:2, 1:0).