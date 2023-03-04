ЦСКА проиграл «Северстали» во втором матче серии плей-офф КХЛ

Всё решилось во втором овертайме.
Московский ЦСКА проиграл череповецкой «Северстали» во втором матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча состоялась в Москве и завершилась победой гостей во втором овертайме со счётом 3:2.
В основное время в составе столичной команды шайбы забросили Владислав Каменев и Михаил Григоренко. У череповчан точными бросками отметились Александр Суворов и Николай Тимашов.
Решающий гол забил нападающий гостей Никита Гуслистов. Он отличился на третьей минуте второго дополнительного периода.
После двух матчей серии в активе команд по одной победе.
Третья и четвёртая встречи в рамках противостояния состоятся на домашней арене «Северстали» 6 и 8 марта. Далее команды сыграют 10 марта в Москве.