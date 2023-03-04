ЦСКА впервые за девять лет проиграл в матче стартового раунда плей-офф

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился очередной матч первого раунда плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный ЦСКА принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась во втором овертайме победой гостей со счётом 3:2 (1:0, 0:0, 1:2, 0:0, 1:0).

Как отмечается в официальном телеграм-канале КХЛ, ЦСКА потерпел поражение в матче первого раунда плей-офф впервые с 2014 года. Тогда москвичи проиграли все четыре встречи СКА: 0:1, 1:5, 1:2 ОТ, 4:5 ОТ. После этого ЦСКА выиграл в 33 матчах в рамках первого раунда подряд.