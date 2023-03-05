Главный тренер «Вашингтона» высказался о дубле Овечкина

«После первого гола я подумал, что Ови завёлся, «расчехлился», а игра в большинстве начала немного получаться. Я не знаю, удивляет ли это меня, потому что я всякое видал. Но это впечатляет, это уж точно», — приводит слова Лавиолетта The Athletic.