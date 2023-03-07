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27 минут назад

У хоккейного клуба "Спартак" в следующем сезоне будет новый главный тренер

ТАССиещё 2

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Московский хоккейный клуб "Спартак" возглавит новый главный тренер в следующем сезоне. Об этом на пресс-конференции во вторник сообщил спортивный директор красно-белых Роман Беляев.

ХК "Спартак" объявил о скорой смене главного тренера
Фото: ТАССТАСС

"У "Спартака" в следующем сезоне будет новый главный тренер", - сказал Беляев.

По итогам минувшего регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" впервые с 2017 года не сумел выйти в плей-офф. По ходу сезона клуб сменил двух главных тренеров - Бориса Миронова и Игоря Гришина, 2 февраля исполняющим обязанности главного тренера был назначен Алексей Заварухин.

Хоккей,Алексей Заварухин,Игорь Гришин,Борис Миронов,Роман Беляев,Спартак,
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