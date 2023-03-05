Фетисов рассказал о мегацели Овечкина

«Ну, и хрен с ним, со Стэном Микитой. Тут сравнивать не с чем. Ещё раз говорю, нужно поддерживать Сашу, чтобы он забил больше всех. Это мегацель, а все остальные Микиты пускай отдыхают. У него другая цель стоит — стать лучшим бомбардиром. Все эти 16-е места — не тема для разговора. Так что давайте Саше пожелаем, самое главное, здоровья, настроения и удачи», — цитирует Фетисова «РБК Спорт».