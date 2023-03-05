Овечкин обошёл Яромира Ягра по количеству матчей с 2+ голами в третьем периоде

Как отмечает пресс-служба НХЛ, Овечкин в 27-й раз в карьере забросил не менее двух шайб в заключительном игровом отрезке. По этому показателю российский нападающий вышел на второе место в истории НХЛ, обогнав великого Яромира Ягра (26). Россиянин сравнялся с Марио Лемье. Рекорд принадлежит канадцу Уэйну Гретцки, забивавшему в третьих периодах 2+ гола 36 раз.