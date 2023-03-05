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1 час назад

"Ак Барс" обыграл "Нефтехимик" в третьем матче и повел в серии плей-офф КХЛ

Газета.Ruиещё 3

В третьем матче четвертьфинальной серии Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) казанский «Ак Барс» переиграл «Нефтехимик».

"Ак Барс" обыграл "Нефтехимик" и повел в серии плей-офф КХЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Игра прошла в Нижнекамске на «Нефтехимик Арене» и завершилась уверенной победой гостей со счетом 4:1.

В составе победителей отличились Кирилл Петров, Илья Сафонов, Никита Диньяк и Александр Радулов, поразивший пустые ворота за 56 секунд до конца третьего периода.

У проигравшей команды единственную шайбу на свой счет записал 26-летний нападающий Павел Порядин, которому ассистировали Илья Хохлов и Вячеслав Лещенко.

После этой встречи счет в серии стал 2-1 в пользу подопечных Зинетулы Билялетдинова.

Четвертая игра серии пройдет в Нижнекамске 7 марта. Стартовое вбрасывание состоится в 17:00 по московскому времени.

Хоккей,Илья Сафонов,Илья Хохлов,Павел Порядин,Вячеслав Лещенко,Александр Радулов,Кирилл Петров,ХК Ак Барс,
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