Кучеров в концовке матча с «Каролиной» спровоцировал потасовку

Российский нападающий Никита Кучеров «Тампа-Бэй Лайтнинг» в концовке матча с «Каролиной Харрикейнз» спровоцировал потасовку.

29-летний форвард при счёте 0:5 провёл силовой приём на защитнике «ураганов» Бретте Песке. Это не понравилось игроку обороны и началась потасовка, по итогам которой Кучеров получил две минуты, Песке и защитник «молний» Зак Богосян — по 10 минут.

Отметим, что у россиянина прервалась восьмиматчевая серия с набранными очками (2+8). Всего в 63 играх текущего чемпионата НХЛ на счету Кучерова 88 (23+65) баллов.