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1 час назад

"Северсталь" вышла вперед в серии первого раунда плей-офф КХЛ с ЦСКА

ТАСС

Череповецкая "Северсталь" со счетом 5:3 дома обыграла московский ЦСКА в третьем матче серии первого раунда плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в понедельник.

"Северсталь" вышла вперед в серии первого раунда плей-офф КХЛ с ЦСКА
Фото: ТАССТАСС

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Адам Лишка (17-я минута), Егор Морозов (23), Даниил Вовченко (29, 45) и Александр Петунин (59). У проигравших отличились Михаил Григоренко (14), Антон Слепышев (20) и Максим Мамин (29).

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Северстали". Четвертый матч пройдет 8 марта в Череповце.

Хоккей,Адам Лишка,Александр Петунин,Егор Морозов,Михаил Григоренко,Даниил Вовченко,Антон Слепышев,Максим Мамин,ХК Северсталь,Фонбет,
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