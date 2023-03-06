"Северсталь" вышла вперед в серии первого раунда плей-офф КХЛ с ЦСКА

Череповецкая "Северсталь" со счетом 5:3 дома обыграла московский ЦСКА в третьем матче серии первого раунда плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в понедельник.

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Северстали". Четвертый матч пройдет 8 марта в Череповце.