"Северсталь" вышла вперед в серии первого раунда плей-офф КХЛ с ЦСКА

Череповецкая "Северсталь" со счетом 5:3 дома обыграла московский ЦСКА в третьем матче серии первого раунда плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в понедельник.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Адам Лишка (17-я минута), Егор Морозов (23), Даниил Вовченко (29, 45) и Александр Петунин (59). У проигравших отличились Михаил Григоренко (14), Антон Слепышев (20) и Максим Мамин (29).
Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Северстали". Четвертый матч пройдет 8 марта в Череповце.