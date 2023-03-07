"Салават Юлаев" сравнял счет в серии с "Адмиралом"

Уфимский "Салават Юлаев" со счетом 1:0 победил "Адмирал" из Владивостока в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла во вторник во Владивостоке.
Единственную шайбу на 55-й минуте забросил Григорий Панин.
Счет в серии до четырех побед стал 2-2, следующий матч пройдет 9 марта в Уфе. В регулярном чемпионате КХЛ "Салават Юлаев" и "Адмирал" одержали по две победы в очных встречах. Команды ранее не встречались в Кубке Гагарина.
"Салават Юлаев" выходил в плей-офф во всех 15 сезонах КХЛ. Уфимцы выиграли единственный Кубок Гагарина в 2011 году, одолев в финале подмосковный "Атлант". "Адмирал" не выходил в плей-офф КХЛ с сезона-2016/17, когда в первом раунде проиграл омскому "Авангарду" (счет в серии 2-4). Действующим обладателем Кубка Гагарина является московский ЦСКА, в прошлогоднем финале армейцы оказались сильнее магнитогорского "Металлурга" (4-3).