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49 минут назад

"Салават Юлаев" сравнял счет в серии первого раунда Кубка Гагарина с "Адмиралом"

ТАССиещё 6

Уфимский "Салават Юлаев" со счетом 1:0 победил "Адмирал" из Владивостока в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла во вторник во Владивостоке.

"Салават Юлаев" сравнял счет в серии с "Адмиралом"
Фото: ХК "Салават Юлаев"ХК "Салават Юлаев"

Единственную шайбу на 55-й минуте забросил Григорий Панин.

Счет в серии до четырех побед стал 2-2, следующий матч пройдет 9 марта в Уфе. В регулярном чемпионате КХЛ "Салават Юлаев" и "Адмирал" одержали по две победы в очных встречах. Команды ранее не встречались в Кубке Гагарина.

"Салават Юлаев" выходил в плей-офф во всех 15 сезонах КХЛ. Уфимцы выиграли единственный Кубок Гагарина в 2011 году, одолев в финале подмосковный "Атлант". "Адмирал" не выходил в плей-офф КХЛ с сезона-2016/17, когда в первом раунде проиграл омскому "Авангарду" (счет в серии 2-4). Действующим обладателем Кубка Гагарина является московский ЦСКА, в прошлогоднем финале армейцы оказались сильнее магнитогорского "Металлурга" (4-3).

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