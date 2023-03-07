"Салават Юлаев" сравнял счет в серии с "Адмиралом"

Уфимский "Салават Юлаев" со счетом 1:0 победил "Адмирал" из Владивостока в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла во вторник во Владивостоке.

Фото: ХК "Салават Юлаев" ХК "Салават Юлаев"

Единственную шайбу на 55-й минуте забросил Григорий Панин.

Счет в серии до четырех побед стал 2-2, следующий матч пройдет 9 марта в Уфе. В регулярном чемпионате КХЛ "Салават Юлаев" и "Адмирал" одержали по две победы в очных встречах. Команды ранее не встречались в Кубке Гагарина.