В эти минуты на стадионе «Крипто.ком-Арена» в Лос-Анджелес (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». К середине третьего периода счёт 3:2 в пользу хозяев.

На 43-й минуте российский нападающий «столичных» Александр Овечкин сделал счёт 2:2. «Вашингтон» выиграл борьбу в чужой зоне. Защитник Расмус Сандин отдал передачу на капитана команды в левый круг вбрасывания, откуда россиянин мощным броском вколотил шайбу под перекладину — 2:2.