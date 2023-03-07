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2 часа назад

Голкипер «Витязя» Шикин совершил шикарное спасение в матче с «Локомотивом»

Чемпионат.comиещё 3

В Балашихе в эти минуты проходит четвёртый матч плей-офф Кубка Гагарина, в котором местный «Витязь» принимает на своём льду ярославский «Локомотив». Идёт третий период, счёт 1:0 в пользу хозяев.

Голкипер «Витязя» Шикин совершил шикарное спасение в матче с «Локомотивом»
Фото:  ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ» ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

В одном из моментов матча голкипер «Витязя» Дмитрий Шикин совершил шикарное спасение ловушкой после броска нападающего железнодорожников Степана Никулина.

В регулярном сезоне Шикин сыграл за подмосковный клуб 30 матчей, в которых одержал 13 побед с 92,1% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,65. Никулин сыграл за ярославцев 61 игру в регулярке и набрал 33 (14+19) результативных балла.

Пятый матч серии плей-офф Кубка Гагарина — 2023 между «Локомотивом» и «Витязем» состоится в Ярославле 9 марта и начнётся в 19:30 мск.

Хоккей,Дмитрий Шикин,
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