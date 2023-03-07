В ХК «Спартак» рассказали о ситуации с легионерами

Спортивный директор клуба КХЛ «Спартак» Роман Беляев рассказал, кто из легионеров останется в команде на следующий сезон.
В декабре 2022 года Министерство спорта РФ утвердило ужесточение лимита на легионеров в КХЛ. С сезона 2023/24 клубы смогут включать в заявку не более трех иностранцев.
— Останутся ли в команде легионеры?
— С новыми правилами игры ошибаться с легионерами нельзя. Рынок иностранцев не стал лучше или хуже, его просто нет. Появляются предложения из не самых сильных европейских лиг, но, считаю, торопиться не стоит. Будем смотреть, на какую позицию нам нужны легионеры, после того как мы проведем подписание игроков с русским паспортом. У нас на следующий сезон подписан Патрик Рыбар. Думаю, скоро мы объявим о продлении контракта с Шейном Принсем. Джоуи Кин — молодой игрок, права на него остаются у «Спартака». Он вернется домой и подумает, интересно ли ему продолжать играть в КХЛ. Вароне мы благодарны за сезон. У него была непростая семейная ситуация — в августе у него родился ребенок, а он весь сезон был вдали от семьи. Но показал себя профессионалом, став одним из лидеров команды в последней части чемпионата. Но, скорее всего, мы не будем продлевать с ним соглашение.
— Рибар остается, но какова ситуация с вратарской бригадой в целом?
— С Алексеем Красиковым контракт заканчивается, права остаются у клуба. Будем разговаривать с Алексеем и его представителями, хочет ли он остаться в «Спартаке». Нам нужен хороший второй вратарь. Если Алексей будет готов к этой роли — мы попробуем сотрудничество наше продолжить. Если нет — посмотрим, что будет происходить на рынке. Но рынок узкий. Вообще я считаю, что у нас есть глубина вратарской линии. Дима Куликов неплохо выступает на уровне Вышки, у него первый взрослый сезон, до этого он прошел всю систему «Спартака». Главное, чтобы он был психологически готов к роли вратаря клуба КХЛ. Есть и молодые вратари в системе. Соберемся с тренерами вратарей, обсудим, — приводит слова Беляева официальный сайт КХЛ.
Прямые трансляции матчей Фонбет Чемпионата КХЛ смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.
Источник:Официальный сайт КХЛ