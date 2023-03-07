В ХК «Спартак» рассказали о ситуации с легионерами

— С новыми правилами игры ошибаться с легионерами нельзя. Рынок иностранцев не стал лучше или хуже, его просто нет. Появляются предложения из не самых сильных европейских лиг, но, считаю, торопиться не стоит. Будем смотреть, на какую позицию нам нужны легионеры, после того как мы проведем подписание игроков с русским паспортом. У нас на следующий сезон подписан Патрик Рыбар. Думаю, скоро мы объявим о продлении контракта с Шейном Принсем. Джоуи Кин — молодой игрок, права на него остаются у «Спартака». Он вернется домой и подумает, интересно ли ему продолжать играть в КХЛ. Вароне мы благодарны за сезон. У него была непростая семейная ситуация — в августе у него родился ребенок, а он весь сезон был вдали от семьи. Но показал себя профессионалом, став одним из лидеров команды в последней части чемпионата. Но, скорее всего, мы не будем продлевать с ним соглашение.