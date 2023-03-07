В «Вашингтоне» рассказали, почему не удалось сохранить Орлова

«Мы были вовлечены в переговоры по Чикрану почти весь дедлайн, вплоть до самого конца. Он соответствовал профилю и типу игрока, которого мы искали. В конце концов всё завершилось для нас иначе, но мы оставались в переговорах, пока могли, пытаясь заполучить его».

Орлов и Хэтэуэй? Переговоры велись до момента, пока я не подумал, что Орлов действительно хочет выйти на рынок свободных агентов. То же самое с Хэтэуэем. Они просто хотели посмотреть, чем могут распологать. И я их не виню, они оба хорошие игроки, они оба отлично вписались в нашу команду, но они хотели посмотреть, что им предложат, поэтому нам нужно было принять решение. Это изменило то, что происходило, и мы исходили из дальнейшей ситуации", — приводит слова Маклеллана Washington Hockey Now со ссылкой на подкаст EITM.