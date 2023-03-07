Орлов заявил, что Овечкин был в шоке от его обмена в «Бостон»

Защитник не ожидал, что покинет «Вашингтон».

Российский защитник Дмитрий Орлов рассказал, как нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отреагировал на его обмен в «Бостон Брюинз».

«Какова была первая реакция Овечкина? Все были в шоке. Никто не ожидал такого. Ребята ко мне приехали, мы пообщались. Но мы продолжим общаться, мы близкие люди», – цитирует Орлова Sport24.

Орлов был обменян из «Вашингтона» в «Бостон» 23 февраля. Он выступал за «Кэпиталз» с 2011 года. В 2018 году защитник вместе со столичным клубом стал обладателем Кубка Стэнли.

В составе «Бостона» Орлов сыграл пять матчей. На счету 31-летнего россиянина три шайбы и шесть результативных передач.