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22 минуты назад

СКА уступил второй раз в серии минскому «Динамо»

Спорт день за днемиещё 6

СКА на выезде уступил минскому «Динамо» в четвертом матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. Встреча в Минске завершилась со счетом 4:2.

СКА уступил второй раз в серии минскому «Динамо»
Фото: ХК СКАХК СКА

В составе армейцев заброшенными шайбами отметились Никита Гусев (44-я минута) и Андрей Педан (59). У хозяев льда забивали Игорь Мартынов, Дмитрий Соколов, Роман Горбунов и Ник Меркли.

Минчане сравнял счет в серии – 2:2. В первой игре петербуржцы уступили на своей площадке со счетом 6:4. Вторая встреча осталась за армейцами – 5:2. А в третьей игре питерская команда оказалась сильнее соперников со счетом 4:0. Следующий матч серии пройдет 9 марта в Санкт-Петербурге и начнется в 19:30 по московскому времени. Победитель пары определится в серии до четырех побед.

По итогам регулярного сезона СКА стал победителем Западной конференции и гарантировал выход в плей-офф еще в середине января.

Хоккей,Ник Меркли,Андрей Педан,Игорь Мартынов,Дмитрий Соколов,Роман Горбунов,Никита Гусев,СКА,Динамо,
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