СКА уступил второй раз в серии минскому «Динамо»

Минчане сравнял счет в серии – 2:2. В первой игре петербуржцы уступили на своей площадке со счетом 6:4. Вторая встреча осталась за армейцами – 5:2. А в третьей игре питерская команда оказалась сильнее соперников со счетом 4:0. Следующий матч серии пройдет 9 марта в Санкт-Петербурге и начнется в 19:30 по московскому времени. Победитель пары определится в серии до четырех побед.