СКА уступил второй раз в серии минскому «Динамо»

СКА на выезде уступил минскому «Динамо» в четвертом матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. Встреча в Минске завершилась со счетом 4:2.
В составе армейцев заброшенными шайбами отметились Никита Гусев (44-я минута) и Андрей Педан (59). У хозяев льда забивали Игорь Мартынов, Дмитрий Соколов, Роман Горбунов и Ник Меркли.
Минчане сравнял счет в серии – 2:2. В первой игре петербуржцы уступили на своей площадке со счетом 6:4. Вторая встреча осталась за армейцами – 5:2. А в третьей игре питерская команда оказалась сильнее соперников со счетом 4:0. Следующий матч серии пройдет 9 марта в Санкт-Петербурге и начнется в 19:30 по московскому времени. Победитель пары определится в серии до четырех побед.
По итогам регулярного сезона СКА стал победителем Западной конференции и гарантировал выход в плей-офф еще в середине января.