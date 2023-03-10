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15 минут назад

Малкин установил рекорд «Питтсбурга» по количеству штрафных минут в НХЛ

Матч ТВиещё 3

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин вышел на чистое первое место в истории клуба по количеству штрафных минут в НХЛ.

Малкин установил рекорд «Питтсбурга» по числу штрафных минут
Фото: Матч ТВМатч ТВ

В прошедшем матче регулярного чемпионата с «Нью Йорк Айлендерс» (3:4 ОТ) россиянин заработал малый штраф за задержку соперника. Таким образом, он довел общее количество штрафных минут в составе «Питтсбурга» до 1050.

Ранее клубный рекорд принадлежал нападающему Кевину Стивенсу (1048), игравшему за «Питтсбург» с 1987 по 1995 й, а затем с 2000 по 2002 годы.

Среди действующих хоккеистов «Питтсбурга» на втором месте по количеству штрафных минут идет Сидни Кросби (777), третье занимает Крис Летанг (687).

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В нынешнем сезоне 36 летний Малкин провел 64 матча и набрал 67 (23+44) очков с 42 минутами штрафа.

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