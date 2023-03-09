Овечкин оценил шансы «Вашингтона» попасть в плей-офф НХЛ

Капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о возможном непопадании «столичных» в плей-офф. В настоящий момент «Кэпс» находятся за пределами кубковой восьмёрки.
«Мы продолжаем бороться за плей-офф, пытаемся попасть туда. В хоккее ты никогда не знаешь, что произ
Но посмотрите на наши звенья — мы потеряли ключевых защитников, ключевых форвардов, однако мы также сумели получить пару очень сильных хоккеистов.
Сейчас нам просто нужно стараться выигрывать матчи и выходить в плей-офф», — приводит слова Овечкина The Athletic.
«Вашингтон» после 65 матчей имеет в своём активе 68 очков и располагается на 12-м месте в таблице Восточной конференции. «столичные» на пять очков отстают от «Питтсбург Пингвинз», занимающего сейчас восьмое место, дающее право сыграть в плей-офф.