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1 час назад

Овечкин оценил шансы «Вашингтона» попасть в плей-офф НХЛ

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Капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о возможном непопадании «столичных» в плей-офф. В настоящий момент «Кэпс» находятся за пределами кубковой восьмёрки.

Овечкин оценил шансы «Вашингтона» попасть в плей-офф НХЛ
Фото: BetassistBetassist

«Мы продолжаем бороться за плей-офф, пытаемся попасть туда. В хоккее ты никогда не знаешь, что произ

Но посмотрите на наши звенья — мы потеряли ключевых защитников, ключевых форвардов, однако мы также сумели получить пару очень сильных хоккеистов.

Сейчас нам просто нужно стараться выигрывать матчи и выходить в плей-офф», — приводит слова Овечкина The Athletic.

«Вашингтон» после 65 матчей имеет в своём активе 68 очков и располагается на 12-м месте в таблице Восточной конференции. «столичные» на пять очков отстают от «Питтсбург Пингвинз», занимающего сейчас восьмое место, дающее право сыграть в плей-офф.

Хоккей,Александр Овечкин,
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