Появились подробности травмы Капризова

В «Миннесота Уайлд» рассказали о травме российского нападающего клуба Кирилла Капризова. Подробности появились в Twitter команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У Капризова диагностировали травму нижней части тела. Отмечается, что форвард пропустит от трех до четырех недель.

Капризов травмировался 9 марта в ходе матча регулярного чемпионата против «Виннипег Джетс» (4:2). В середине третьего периода форвард получил повреждение после того, как на него всем телом налетел защитник соперников Логан Стэнли. В результате инцидента россиянин покинул площадку и не смог продолжить игру.

В текущем сезоне Капризов провел за «Миннесоту» 65 матчей, в которых забросил 39 шайб и отдал 35 результативных передач. 25-летний россиянин является лучшим бомбардиром команды в этом чемпионате.