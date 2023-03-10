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58 минут назад

Появились подробности травмы Капризова

Lenta.ruиещё 1

В «Миннесота Уайлд» рассказали о травме российского нападающего клуба Кирилла Капризова. Подробности появились в Twitter команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Появились подробности травмы Капризова
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

У Капризова диагностировали травму нижней части тела. Отмечается, что форвард пропустит от трех до четырех недель.

Капризов травмировался 9 марта в ходе матча регулярного чемпионата против «Виннипег Джетс» (4:2). В середине третьего периода форвард получил повреждение после того, как на него всем телом налетел защитник соперников Логан Стэнли. В результате инцидента россиянин покинул площадку и не смог продолжить игру.

В текущем сезоне Капризов провел за «Миннесоту» 65 матчей, в которых забросил 39 шайб и отдал 35 результативных передач. 25-летний россиянин является лучшим бомбардиром команды в этом чемпионате.

Форвард «Миннесоты» Капризов получил травму

Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. В дебютном сезоне россиянина признали лучшим новичком НХЛ.

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