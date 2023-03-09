Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+3° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту
31 минуту назад

«Тяжело терять друзей». Овечкин высказался об обмене Орлова в «Бостон»

Чемпионат.com

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался об уходе из команды соотечественника, защитника Дмитрия Орлова, и американского форварда Гарнета Хэтэтуэя.

«Тяжело терять друзей»: Овечкин об обмене Орлова в «Бостон»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Мы все знаем, что это бизнес. Но тяжело терять друзей и очень хороших хоккеистов», — приводит слова Овечкина The Athletic.

Напомним, в конце февраля «Вашингтон» обменял Орлова и Хэтэуэя в «Бостон Брюинз». Российский защитник успешно стартовал в составе «мишек». Орлов принял участие в пяти встречах за новый клуб: он забросил три шайбы, отдал шесть результативных передач и суммарно набрал девять очков при общем показателе полезности «+6». Россиянин стал первой звездой прошлой недели по версии официального сайта НХЛ.

Хоккей,Александр Овечкин,Дмитрий Орлов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий