В "Вашингтоне" рассказали о реакции Овечкина на изменения в клубе

«Ови хочет побеждать. Он хочет быть конкурентоспособным. Я не думаю, что он рад тому, что Орлов и Хэтэуэй ушли. Я просто рассказал ему о причинах того, что мы сделали, и о том, что, на наш взгляд, придется сделать.