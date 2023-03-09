В "Вашингтоне" рассказали о реакции Овечкина на изменения в клубе

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан рассказал, как нападающий Александр Овечкин отнесся к изменениям, происходящим в клубе.
«Ови хочет побеждать. Он хочет быть конкурентоспособным. Я не думаю, что он рад тому, что Орлов и Хэтэуэй ушли. Я просто рассказал ему о причинах того, что мы сделали, и о том, что, на наш взгляд, придется сделать.
Важно донести до него, чего мы пытаемся достичь. Не знаю, рад ли он этому. Он больше склонен говорить: «Посмотрим, что сейчас произойдет», — передает слова Маклеллана The Athletic.
Этой зимой «Кэпиталз» обменял защитника Дмитрия Орлова и и Гарнета Хэтэуэя в «Бостон». «Вашингтон» впервые за много лет рискует пропустить розыгрыш Кубка Стэнли. После 65 матчей столичные занимают 12-е место в своем дивизионе.
Всего в текущем сезоне на счету 37-летнего россиянина 36 заброшенных шайб и 25 результативных передач в 60 матчах. За свою карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Овечкин забросил 816 шайб и занимает второе место в списке снайперов за всю историю.
24 декабря россиянин в матче против «Виннипега» оформил дубль и превзошел рекорд Горди Хоу. У Уэйна Гретцки 894 шайбы.
Ранее Александр Овечкин фразой «тяжело терять друзей» описал обмен Орлова в «Бостон».