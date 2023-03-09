Защитник "Виннипега" объяснил эпизод, в котором нанес травму Капризову

Канадский защитник «Виннипег Джетс» Логан Стэнли прокомментировал эпизод в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Миннесоты Уайлд», в котором он травмировал российского нападающего «дикарей» Кирилла Капризова .

На экваторе третьего периода Стэнли рухнул на Капризова и упал на левую ногу форварда, после чего россиянин едва не сел на шпагат. Капризов ушел в раздевалку и не появлялся на льду до конца матча.