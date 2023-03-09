Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+3° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту
1 час назад

Защитник "Виннипега" Стэнли объяснил эпизод, в котором нанес травму форварду Капризову

Газета.Ru

Канадский защитник «Виннипег Джетс» Логан Стэнли прокомментировал эпизод в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Миннесоты Уайлд», в котором он травмировал российского нападающего «дикарей» Кирилла Капризова.

Защитник "Виннипега" объяснил эпизод, в котором нанес травму Капризову
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На экваторе третьего периода Стэнли рухнул на Капризова и упал на левую ногу форварда, после чего россиянин едва не сел на шпагат. Капризов ушел в раздевалку и не появлялся на льду до конца матча.

«Он остановился, я попытался завершить свой силовой прием, а затем просто упал на него сверху. Возможно, я немного потерял баланс. Я не ожидал, что Капризов упадет. Просто неудачный эпизод», — приводит слова Стэнли The Athletic.

Встреча, которая прошла на стадионе «Канада Лайф Центр», завершилась победой «Миннесоты» со счетом 4:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отличились Маркус Фолиньо, Фредерик Годро, Райан Хартман и Мэйсон Шоу. Капризов сделал одну результативную передачу.

За «Виннипег» забили Логан Стэнли и Нино Нидеррайтер.

Хоккей,Мэйсон Шоу,Фредерик Годро,Райан Хартман,Маркус Фолиньо,Нино Нидеррайтер,Кирилл Капризов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий