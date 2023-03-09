Защитник "Виннипега" объяснил эпизод, в котором нанес травму Капризову

Канадский защитник «Виннипег Джетс» Логан Стэнли прокомментировал эпизод в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Миннесоты Уайлд», в котором он травмировал российского нападающего «дикарей» Кирилла Капризова.
На экваторе третьего периода Стэнли рухнул на Капризова и упал на левую ногу форварда, после чего россиянин едва не сел на шпагат. Капризов ушел в раздевалку и не появлялся на льду до конца матча.
«Он остановился, я попытался завершить свой силовой прием, а затем просто упал на него сверху. Возможно, я немного потерял баланс. Я не ожидал, что Капризов упадет. Просто неудачный эпизод», — приводит слова Стэнли The Athletic.
Встреча, которая прошла на стадионе «Канада Лайф Центр», завершилась победой «Миннесоты» со счетом 4:2.
В составе победителей заброшенными шайбами отличились Маркус Фолиньо, Фредерик Годро, Райан Хартман и Мэйсон Шоу. Капризов сделал одну результативную передачу.
За «Виннипег» забили Логан Стэнли и Нино Нидеррайтер.