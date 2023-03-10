The Athletic назвал главную цель Овечкина на оставшиеся три года контракта

«Не принимайте комментарии Овечкина за отчуждённость. По словам его близких, он вовлечён в дела и находится на связи как никогда прежде. После этого сезона у него по контракту останется ещё три года, он мотивирован своей погоней за рекордом Уэйна Гретцки. Но прежде всего им движет желание побороться за второй Кубок Стэнли», — приводит слова Эль-Башира The Athletic.