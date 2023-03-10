«Автомобилист» обыграл «Металлург» и вышел вперёд в серии плей-офф

В Екатеринбурге на стадионе «Уралец» завершился очередной матч первого раунда плей-офф КХЛ. Местный «Автомобилист» принимал «Металлург». Поединок закончился победой хозяев со счётом 6:3.

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Уже в первом периоде «Автомобилист» забросил три шайбы. На 3-й минуте счёт в матче открыл Алексей Макеев. На 12-й минуте Алексей Василевский удвоил преимущество своей команды, а ещё через две минуты Кёртис Валк забросил третью шайбу.

На 21-й минуте Ник Эберт увеличил преимущество хозяев. А вскоре Андрей Обидин стал автором пятой шайбы. На 28-й минуте Филипп Майе отыграл одну шайбу. А на 31-й минуте Никита Коростелёв ещё сократил отставание гостей в счёте. На 37-й минуте Брендан Лайпсик забросил третью шайбу гостей. Впрочем, в самой концовке Стефан да Коста поставил точку.