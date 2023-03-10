Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+8° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
35 минут назад

НХЛ вручит Овечкину специальный приз за выход на второе место в списке снайперов

Lenta.ruиещё 1

Национальная хоккейная лига (НХЛ) и «Вашингтон Кэпиталс» вручат российскому форварду столичной команды Александру Овечкину специальный приз за выход на второе место в списке лучших снайперов. Об этом сообщается на сайте организации.

НХЛ вручит Овечкину специальный приз за выход на второе место в списке снайперов
Фото: ТАССТАСС

«Вашингтон» проведет церемонию чествования нападающего перед матчем с «Коламбус Блю Джекетс» 22 марта. В ней примут участие владелец команды Тед Леонсис, президент клуба Дик Патрик, заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли, семья Овечкина, а также Марк Хоу — сын канадского хоккеиста Горди Хоу, чье достижение превзошел россиянин.

Отмечается, что подарки также получат болельщики на трибунах. Для них в «Вашингтоне» приготовили фигурку-болванчика в виде Овечкина. Игроки клуба выйдут на раскатку в джерси с номером 8, под которым россиянин выступает в лиге.

24 декабря прошлого года Овечкин забросил 801-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и вышел на второе место в списке лучших снайперов за всю историю лиги. На данный момент 37-летний россиянин уступает в рейтинге только канадцу Уэйну Гретцки, на счету которого 894 гола.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018-м россиянин привел «Кэпиталс» к первой в истории клуба победе в Кубке Стэнли.

Хоккей,Билл Дэйли,Тед Леонсис,Уэйн Гретцки,Александр Овечкин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий