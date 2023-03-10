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59 минут назад

«Торпедо» обыграло московское «Динамо» в овертайме и вышло вперёд в серии — 3-2

Чемпионат.com

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» закончился очередной матч первого раунда плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Торпедо» принимало московское «Динамо». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 4:3 (1:0, 1:2, 1:1, 1:0).

«Торпедо» обыграло московское «Динамо»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

На второй минуте Деннис Ян, реализовав численное большинство, вывел нижегородцев вперёд. На 26-й минуте Эрик О'Делл сравнял счёт. На 39-й минуте Эрик О'Делл при игре «пять на четыре» оформил дубль. Через 37 секунд Артём Михеев с передачи Данила Веряева сравнял счёт. На 51-й минуте Якоб Лилья вывел динамовцев вперёд. Через 49 секунд Владислав Фирстов сравнял счёт. Победу нижегородцам на 79-й минуте принёс Деннис Ян.

Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу нижегородцев. Следующий матч пройдёт через два дня, 12 марта. Команды сыграют в Москве.

Хоккей,Якоб Лилья,Данил Веряев,Артем Михеев,Эрик О'делл,Торпедо,Фонбет,Динамо,
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