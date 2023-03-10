«Торпедо» обыграло московское «Динамо»

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» закончился очередной матч первого раунда плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Торпедо» принимало московское «Динамо». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 4:3 (1:0, 1:2, 1:1, 1:0).

На второй минуте Деннис Ян, реализовав численное большинство, вывел нижегородцев вперёд. На 26-й минуте Эрик О'Делл сравнял счёт. На 39-й минуте Эрик О'Делл при игре «пять на четыре» оформил дубль. Через 37 секунд Артём Михеев с передачи Данила Веряева сравнял счёт. На 51-й минуте Якоб Лилья вывел динамовцев вперёд. Через 49 секунд Владислав Фирстов сравнял счёт. Победу нижегородцам на 79-й минуте принёс Деннис Ян.