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11 минут назад

"Металлург" сравнял счет в серии первого раунда плей-офф КХЛ против "Автомобилиста"

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Магнитогорский "Металлург" обыграл екатеринбургский "Автомобилист" со счетом 6:3 в шестом матче первого раунда плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Арене-Металлург" в присутствии 5 950 зрителей.

"Металлург" в шестом матче обыграл "Автомобилиста"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Павел Акользин (1, 47, 57-я минуты), Семен Кошелев (14), Григорий Дронов (41) и Денис Зернов (59). У проигравших отличились Ник Эберт (4), Сергей Широков (33) и Кёртис Волк (45). Результативной передачей в эпизоде с голом Дронова отметился вратарь "Металлурга" Эдвард Паскуале. Нападающий "Автомобилиста" Степан Хрипунов провел 300-й матч в КХЛ.

Счет в серии до четырех побед стал равным - 3-3. Заключительный матч серии пройдет 14 марта в Екатеринбурге.

В регулярном чемпионате "Автомобилист" выиграл у "Металлурга" три матча из четырех. По итогам регулярного сезона "Автомобилист" стал четверым в Восточной конференции, "Металлург" - пятым. В Кубке Гагарина команды встречались дважды (2016, 2018), обе серии закончились победой магнитогорцев со счетом 4-2.

"Металлург" ни разу не пропускал плей-офф КХЛ, магнитогорская команда дважды становилась обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016) и еще два раза проигрывала в финале (2017, 2022). Лучшим результатом "Автомобилиста" является выход во второй раунд в сезоне-2018/19, где команда уступила уфимскому "Салавату Юлаеву" (1-4). Действующим обладателем Кубка Гагарина является московский ЦСКА.

Хоккей,Павел Акользин,Григорий Дронов,Семен Кошелев,Степан Хрипунов,Сергей Широков,Денис Зернов,Металлург,Фонбет,
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