"Металлург" в шестом матче обыграл "Автомобилиста"

Магнитогорский "Металлург" обыграл екатеринбургский "Автомобилист" со счетом 6:3 в шестом матче первого раунда плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Арене-Металлург" в присутствии 5 950 зрителей.

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Счет в серии до четырех побед стал равным - 3-3. Заключительный матч серии пройдет 14 марта в Екатеринбурге.

В регулярном чемпионате "Автомобилист" выиграл у "Металлурга" три матча из четырех. По итогам регулярного сезона "Автомобилист" стал четверым в Восточной конференции, "Металлург" - пятым. В Кубке Гагарина команды встречались дважды (2016, 2018), обе серии закончились победой магнитогорцев со счетом 4-2.