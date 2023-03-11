"Адмирал" впервые в истории вышел в 1/4 финала плей-офф КХЛ

Хоккеисты "Адмирала" из Владивостока впервые в истории сумели выйти во второй раунд плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

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В субботу во Владивостоке "Адмирал" принимал "Салават Юлаев" в шестом матче серии. И у гостей больше не было права на ошибку - команда проигрывала главному открытию нынешнего сезона 2-3.

В первом периоде уфимцы повели в счете после точного броска Александра Хмелевского. Но после перерыва собравшиеся на "Фетисов-Арене" владивостокские болельщики дважды радостно вскакивали со своих мест. Сначала после гола Павла Шэна, а затем после точного броска Ивана Емца, который вывел "Адмирал" вперед.

В начале третьего периода Хмелевский восстановил равновесие. Игра приближалась к овертайму, но на 58-й минуте уфимцы позволили Антону Берлеву вывести свою команду вперед. Отчаянный штурм в конце встречи не помог - "Адмирал" удержал победный счет, и, выиграв серию 4-2, впервые в своей истории пробился во второй раунд плей-офф.