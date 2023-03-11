«Он не при смерти». Форвард «Миннесоты» о состоянии Капризова

«Что ж, Кирилл не при смерти, так что он в довольно хорошем расположении духа. Но ему больно. Очевидно, это печальная новость. Ты хочешь, чтобы каждый играл, но это часть хоккея. На этот раз не повезло ему. Имеем что имеем. Вы должны извлечь максимальную выгоду из этого. Иногда вы теряете своих лучших игроков, лучших вратарей, лучших защитников. Каждая команда проходит через одно и то же», — приводит слова Цуккарелло The Athletic.