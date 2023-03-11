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34 минуты назад

«Он не при смерти». Форвард «Миннесоты» высказался о состоянии травмированного Капризова

Чемпионат.com

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Матс Цуккарелло прокомментировал травму российского нападающего команды Кирилла Капризова. 25-летний форвард выбыл на три-четыре недели после того, как в столкновении защитник «Виннипег Джетс» Логан Стэнли всем весом навалился на спину хоккеиста и придавил его ко льду.

«Он не при смерти». Форвард «Миннесоты» о состоянии Капризова
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Что ж, Кирилл не при смерти, так что он в довольно хорошем расположении духа. Но ему больно. Очевидно, это печальная новость. Ты хочешь, чтобы каждый играл, но это часть хоккея. На этот раз не повезло ему. Имеем что имеем. Вы должны извлечь максимальную выгоду из этого. Иногда вы теряете своих лучших игроков, лучших вратарей, лучших защитников. Каждая команда проходит через одно и то же», — приводит слова Цуккарелло The Athletic.

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