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21 минуту назад

Передача Орлова помогла «Бостону» совершить камбэк с 0:2 и обыграть «Детройт»

Чемпионат.comиещё 3

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (0:2, 2:0, 1:0).

Передача Орлова помогла «Бостону» обыграть «Детройт»
Фото: ТАССТАСС

В составе «Бостона» шайбы забросили Хампус Линдхольм, Патрис Бержерон и Гарнет Хэтэуэй. Российский защитник Дмитрий Орлов принял участие во втором голе «мишек», ассистировав капитану команды.

За «Детройт» отличились Эндрю Копп, забивший в меньшинстве, и Алекс Чиассон, отличившийся в большинстве. В ходе встречи «Ред Уингз» выигрывали со счётом 2:0.

Отметим, что Орлов набрал 29-е (6+23) очко в 50-й встрече сезона. Россиянин записал на свой счёт 10-й балл за результативность в седьмом матче за «Бостон».

Хоккей,Алекс Чиассон,Эндрю Копп,Патрис Бержерон,Дмитрий Орлов,
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