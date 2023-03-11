Передача Орлова помогла «Бостону» обыграть «Детройт»

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (0:2, 2:0, 1:0).

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В составе «Бостона» шайбы забросили Хампус Линдхольм, Патрис Бержерон и Гарнет Хэтэуэй. Российский защитник Дмитрий Орлов принял участие во втором голе «мишек», ассистировав капитану команды.

За «Детройт» отличились Эндрю Копп, забивший в меньшинстве, и Алекс Чиассон, отличившийся в большинстве. В ходе встречи «Ред Уингз» выигрывали со счётом 2:0.