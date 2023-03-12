"Вашингтон" одержал победу над "Айлендерс" в матче НХЛ

На стадионе "Ю Би Эс Арена" в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между "Нью-Йорк Айлендерс" и "Вашингтон Кэпиталз". Матч закончился победой столичной команды со счетом 5:1. Н

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а шестой минуте первого периода нападающий Пьер Энгвалл забросил первую шайбу "Айлендерс". Через полторы минуты форвард "Вашингтона" Дилан Строум сравнял счет на табло. Под занавес первой двадцатиминутки нападающий "Кэпиталз" Ти Джей Оши вывел свою команду вперед. На пятой минуте третьего периода нападающий Энтони Манта удвоил преимущество столичной команды. На 13-й минуте игрок "Вашингтона" Ник Дауд сделал счет 4:1. Позже Никлас Бэкстрем забросил пятую шайбу "Вашингтона".

Таким образом, "Вашингтон" занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, имея в активе 71 очко. "Айлендерс" располагается на восьмой позиции на Востоке, набрав 76 баллов.