Определился первый участник плей-офф НХЛ

"Вашингтон" в ночь на воскресенье победил "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 5:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Этот результат позволил "Бостону" первым гарантировать себе участие в плей-офф.

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Заброшенными шайбами в составе "Вашингтона" отметились Дилан Строум (7-я минута), Ти Джей Оши (20), Энтони Манта (45), Ник Дауд (53), Никлас Бекстрём (54), у хозяев отличился Пьер Энгвалль (6).

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Российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин отличился результативной передачей. Всего на его счету в нынешнем сезоне 62 очка (36 шайб + 26 передач).

Поражение "Айлендерс" досрочно вывело лидера регулярного чемпионата "Бостон" в плей-офф НХЛ. Подопечные Джима Монтгомери набрали 105 очков в 64 играх и уже не выпадут из кубковой восьмерки команд от Восточной конференции.

"Вашингтон" занимает шестое место в турнирной таблице Столичного дивизиона с 71 очком в 67 матчах, "Айлендерс" располагаются на пятом месте с 76 очками в 68 матчах.

В следующем матче "Вашингтон" на выезде сыграет с "Нью-Йорк Рейнджерс" 15 марта, "Айлендерс" в этот же день в гостях встретятся с "Лос-Анджелесом".

Первые шайбы Наместникова за "Виннипег" и 400-я победа Салливана

В других матчах игрового дня "Питтсбург" дома победил "Филадельфию" (5:1), российский форвард победившей команды Евгений Малкин отличился результативной передачей. Наставник хозяев Майк Салливан одержал 400-ю победу в НХЛ в статусе главного тренера, он работает в клубе с 2015 года и дважды приводил команду к победе в Кубке Стэнли (2016, 2017).

"Рейнджерс" на выезде обыграли "Баффало" (2:1 ОТ), победную шайбу забросил форвард Артемий Панарин, голкипер клуба из Нью-Йорка Игорь Шестеркин отразил 32 броска из 33, а защитник хозяев Илья Любушкин отметился точным пасом. "Колорадо" дома обыграл "Аризону" (3:2 ОТ), голкипер хозяев Александр Георгиев отразил 18 бросков из 20. "Вегас" на выезде победил "Каролину" (4:0), "Коламбус" дома проиграл "Сент-Луису" (2:5), форварды гостей Павел Бучневич и Александр Торопченко записали на свой счет по одной результативной передаче.