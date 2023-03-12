«Миннесота» без Капризова обыграла «Сан-Хосе»

«Дикари» играют за себя и за того парня.
«Миннесота Уайлд» одержала десятую победу в 12 последних матчах. Ранним утром 12 марта «дикари» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 5:2.
В составе победителей точными бросками отметились Джаред Сперджен, Фредерик Годро, Маркус Юханссон, Матс Цуккарелло, а также Мэтт Болди, поразивший уже пустые ворота. У «акул» голы на своё счёт записали Логан Кутюр и Томаш Гертл.
Нападающий «Сан-Хосе» Александр Барабанов в этой встрече отметился результативной передачей. 28-летний россиянин в нынешнем сезоне НХЛ провёл 62 матча и набрал 43 (12+30) очка за результативность.
У «Миннесоты» отсутствовал нападающий Кирилл Капризов. 25-летний россиянин в начале нынешней недели получил травму в матче с «Виннипег Джетс» и из-за повреждения пропустит 3-4 недели. В нынешнем сезоне на счету Кирилла 65 матчей и 74 (39+35) очка по системе «гол+пас».