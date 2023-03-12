«Миннесота» без Капризова обыграла «Сан-Хосе»

«Дикари» играют за себя и за того парня.

Фото: Kavin Mistry / NHLI Kavin Mistry / NHLI

«Миннесота Уайлд» одержала десятую победу в 12 последних матчах. Ранним утром 12 марта «дикари» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 5:2.

Нападающий «Сан-Хосе» Александр Барабанов в этой встрече отметился результативной передачей. 28-летний россиянин в нынешнем сезоне НХЛ провёл 62 матча и набрал 43 (12+30) очка за результативность.