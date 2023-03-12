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35 минут назад

«Торпедо» в овертайме вырвало победу у «Динамо» и выиграло серию плей-офф — 4-2

Чемпионат.comиещё 1

В Москве завершился шестой матч розыгрыша Кубка Гагарина, в котором «Динамо» принимало на своём нижегородское «Торпедо». Победу в дополнительное время со счётом 2:1 одержали нижегородцы. Счёт в серии – 4-2.

«Торпедо» в овертайме вырвало победу у «Динамо» и выиграло серию плей-офф — 4-2
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На 10-й минуте второго периода счёт в матче открыл Деннис Ян с передач Владислава Фирстова и Максима Летунова. Спустя 70 секунд восстановил равенство в счёте Эрик О'Делл.

В дополнительное время победу нижегородцам принёс бросок Денниса Яна. 25-летний форвард оформил дубль в сегодняшней игре.

Таким образом, «Торпедо» выиграло серию у московского «Динамо» со счётом 4-2 и вышло в полуфинал Западной конференции Кубка Гагарина.

Хоккей,Максим Летунов,Эрик О'делл,Торпедо,Динамо,
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