Каменский объяснил ранний вылет «Динамо» из плей-офф КХЛ

Олимпийский чемпион по хоккею Валерий Каменский объяснил, почему московское «Динамо» вылетело из розыгрыша Кубка Гагарина уже в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Столичная команда потерпела поражение в серии с нижегородским «Торпедо» (2-4), уступив в воскресенье, 12 марта, в шестой встрече в овертайме.

«Торпедо» ровно проводит сезон. Я считаю, это открытие года. Нижегородцы показывают красивый, хороший хоккей, который всем нравится. У москвичей идет становление команды. Нужно время, чтобы команда сыгралась и показала результат», — передает слова Каменского «Спорт-Экспресс».

Решающая игра прошла в российской столице на «ВТБ Арене» в присутствии 9 993 зрителей и завершилась победой команды под руководством Игоря Ларионова в дополнительное время с минимальным счетом 2:1.

В составе бело-голубых шайбу на исходе половины основного времени встречи оформил 32-летний канадский нападающий Эрик О'Дэлл. У автозаводцев отличился 25-летний американец Деннис Ян, который затем стал автором победного гола нижегородцев в овертайме.

За выход в финал Западной конференции нижегородцы сыграют либо с ярославским «Локомотивом», либо с петербургским СКА (в зависимости от исхода серии ЦСКА — «Северсталь»).