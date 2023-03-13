Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+5° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
51 минуту назад

Каменский объяснил причину раннего вылета "Динамо" из плей-офф КХЛ после серии с "Торпедо"

Газета.Ruиещё 1

Олимпийский чемпион по хоккею Валерий Каменский объяснил, почему московское «Динамо» вылетело из розыгрыша Кубка Гагарина уже в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Каменский объяснил ранний вылет «Динамо» из плей-офф КХЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Столичная команда потерпела поражение в серии с нижегородским «Торпедо» (2-4), уступив в воскресенье, 12 марта, в шестой встрече в овертайме.

«Торпедо» ровно проводит сезон. Я считаю, это открытие года. Нижегородцы показывают красивый, хороший хоккей, который всем нравится. У москвичей идет становление команды. Нужно время, чтобы команда сыгралась и показала результат», — передает слова Каменского «Спорт-Экспресс».

Решающая игра прошла в российской столице на «ВТБ Арене» в присутствии 9 993 зрителей и завершилась победой команды под руководством Игоря Ларионова в дополнительное время с минимальным счетом 2:1.

В составе бело-голубых шайбу на исходе половины основного времени встречи оформил 32-летний канадский нападающий Эрик О'Дэлл. У автозаводцев отличился 25-летний американец Деннис Ян, который затем стал автором победного гола нижегородцев в овертайме.

За выход в финал Западной конференции нижегородцы сыграют либо с ярославским «Локомотивом», либо с петербургским СКА (в зависимости от исхода серии ЦСКА — «Северсталь»).

Ранее представитель пресс-службы клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сочи» Владимир Самохин отреагировал на новость о том, что нападающий команды Артем Иванюженков подозревается в убийстве, произошедшем в Подмосковье.

Хоккей,Артем Иванюженков,Валерий Каменский,Игорь Ларионов,Торпедо,СКА,Динамо,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий