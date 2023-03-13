Тренер «Вегаса» высказался о первой шайбе Дорофеева в НХЛ

«Рад за Павла. Думаю, сегодня у него была действительно хорошая игра. Он забил головой, такое не забывается. Он много работал с шайбой, хорошо развернулся при первом голе на скорости. Мне показалось, что на своём фланге он мог часто проникать внутрь, быть опасным там, попадать в трафик», — приводит слова Кэссиди официальный сайт Национальной хоккейной лиги.