«Тампа» уступила «Виннипегу», Кучеров – без очков

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между "Тампа-Бэй Лайтнинг" и "Виннипег Джетс". Встреча, которая состоялась ан стадионе "Амалия Арена" в Тампе, закончилась победой гостей со счетом 3:2. В составе победителей заброшенными шайбами отличились Нейт Шмидт, Нино Нидеррайтер и Морган Бэррон. За "Тампу" забили Алекс Киллорн и Антони Сирелли.

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Российские хоккеисты Никита Кучеров и Михаил Сергачев не отметились результативными действиями. Таким образом, "Виннипег" с 79 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. Набравшая 84 балла "Тампа" располагается на шестой позиции на Востоке.