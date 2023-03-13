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54 минуты назад

"Тампа" потерпела поражение от "Виннипега" в матче НХЛ

Газета.Ruиещё 1

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между "Тампа-Бэй Лайтнинг" и "Виннипег Джетс". Встреча, которая состоялась ан стадионе "Амалия Арена" в Тампе, закончилась победой гостей со счетом 3:2. В составе победителей заброшенными шайбами отличились Нейт Шмидт, Нино Нидеррайтер и Морган Бэррон. За "Тампу" забили Алекс Киллорн и Антони Сирелли.

«Тампа» уступила «Виннипегу», Кучеров – без очков
Фото: ReutersReuters

Российские хоккеисты Никита Кучеров и Михаил Сергачев не отметились результативными действиями. Таким образом, "Виннипег" с 79 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. Набравшая 84 балла "Тампа" располагается на шестой позиции на Востоке.

В следующем матче "Виннипег" встретится с "Каролиной Харрикейнз". Встреча пройдет 15 марта. "Тампа" в этот же день сыграет с "Нью-Джерси Девилз". Ранее "Сент-Луис Блюз" потерпел поражение от "Вегас Голден Найтс" со счетом 3:5.

Хоккей,Нейт Шмидт,Каролина Харрикейнз,Михаил Сергачев,Нино Нидеррайтер,Никита Кучеров,
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