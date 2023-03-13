Сборная России может вернуться на ЧМ по хоккею в 2024 году

— Идея IIHF состоит в том, чтобы допустить сборную России на молодежный чемпионат мира, который стартует 26 декабря 2023 года в шведском Гетеборге. Но для этого в мае на конгрессе IIHF нужно принять такое решение. И весь вопрос в том, как это будет сделано. Большинство членов IIHF выступает за то, чтобы вернуть Россию на чемпионаты мира уже из бизнес соображений. За это выступают даже Канада и США. Против — ячейка из Чехии, Финляндии, Швеции и прибалтийских стран. Проблема в том, что они составляют половину представительства в Совете Международной федерации хоккея. Но если решение по России в мае 2023 года будет приниматься путем голосования всех членов на конгрессе IIHF, то с большой долей вероятности Россию вернут на международные турниры.