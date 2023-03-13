Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+7° в 
USD 75.46EUR 80.61
Войти в почту
58 минут назад

The Athletic: Овечкин — второй в рейтинге лучших игроков в истории с 50 голами за сезон

Чемпионат.com

Журналист The Athletic Шон Макиндо составил рейтинг всех хоккеистов, забивавших 50 голов за сезон в НХЛ.

Овечкин стал вторым в рейтинге игроков с 50 голами за сезон
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В топ попало шестеро российских хоккеистов. Лучшим из них стал Александр Овечкин, занявший второе место. На 13-й позиции оказался Павел Буре, Александр Могильный — 25-й, Сергей Фёдоров — 29-й, Евгений Малкин — 31-й, Илья Ковальчук — 39-й.

Отметим, что в список попало 95 хоккеистов. Сидни Кросби занял 27 место, Коннор Макдэвид — лишь 56-е.

Топ:

1. Морис Ришар

2. Александр Овечкин

3. Майк Босси

4. Уэйн Гретцки

5. Марио Лемье

6. Бретт Халл

7. Бобби Халл

8. Ги Лефлёр

9. Фил Эспозито

10. Марсель Дионн

...

13. Павел Буре

...

15. Яромир Ягр

...

24. Стивен Стэмкос

25. Александр Могильный

...

27. Сидни Кросби

...

29. Сергей Фёдоров

...

31. Евгений Малкин

...

39. Илья Ковальчук

...

55. Леон Драйзайтль

56. Коннор Макдэвид

57. Остон Мэттьюс.

Хоккей,Ги Лефлер,Александр Могильный,Майк Босси,Бобби Халл,Бретт Халл,Марио Лемье,Коннор Макдэвид,Леон Драйзайтль,Стивен Стэмкос,Уэйн Гретцки,Сергей Федоров,Павел Буре,Яромир Ягр,Евгений Малкин,Александр Овечкин,Илья Ковальчук,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий