Овечкин пропустил тренировку "Вашингтона"

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустил тренировку команды на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден». Об этом сообщает журналист Washington Post Роман Стаббс в своих соцсетях.

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Как сообщается, россиянин решил взять время на отдых и восстановление, это и стало причиной его отсутствия на тренировке. Следующий матч «Кэпиталз» проведут 15 марта против «Нью-Йорк Рейнджерс» в гостях.

Напомним, что Овечкин пропустил несколько февральских матчей из-за смерти отца. Спустя 12 дней он вернулся на лед в матче против «Анахайма».

Всего в текущем сезоне на счету 37-летнего россиянина 36 заброшенных шайб и 26 результативных передач в 62 матчах лиги. Вчера Овечкин в игре против «Айлендерс» отметился результативной передачей.

За свою карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Овечкин забросил 816 шайб и занимает второе место в списке снайперов за всю историю.

24 декабря россиянин в матче против «Виннипега» оформил дубль и превзошел рекорд Горди Хоу. У Уэйна Гретцки 894 шайбы.