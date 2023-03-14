Свечников выбыл на неопределенный срок из-за травмы колена

"В понедельник днем Андрею сделали МРТ и провели консультацию с врачами нашей команды. Мы продолжаем собирать информацию вместе с Андреем, чтобы принять лучшее решение для его здоровья. Мы предоставим дополнительную информацию после того, как решение будет принято", - сказал Уодделл.