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1 час назад

Главный арбитр КХЛ не видит ничего страшного в отмене решений судей после матчей

ТАСС

Ничего страшного в отмене решения судей спортивно-дисциплинарным комитетом (СДК) Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) после матчей нет. Такое мнение ТАСС высказал во вторник главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов.

Главный арбитр КХЛ высказался об отмене решений судей после матчей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Во-первых, СДК - это высший дисциплинарный орган, решения которого не подлежат обжалованию. Во-вторых, иногда видение комитета, в состав которого входят профессионалы, прошедшие школу хоккея, может не коррелироваться с мнением департамента судейства, - сказал Анисимов. - Тем это и прекрасно, что судьи иногда у нас видят момент по-своему, а игроки - по-другому, и в этом ничего вообще страшного нет. Мы сейчас говорим именно по решениям СДК, которые я никогда не буду обсуждать, потому что они обжалованию не подлежат".

Видео дня

В нынешнем сезоне СДК трижды отменил штрафы, которые были наложены на игроков во время матчей. В середине сентября было отменено удаление до конца игры спартаковца Шэйна Принса после его столкновения с защитником "Салавата Юлаева" Ярославом Цулыгиным. В конце сентября был отменен пятиминутный штраф защитника "Авангарда" Семена Чистякова, наложенный в матче с "Торпедо" (атака в голову или шею). В конце ноября СДК отменил удаление до конца игры у игрока московского "Динамо" Владислава Михайлова после того, как тот применил силовой прием на нападающем минского "Динамо" Седрике Пакетте.

"В отмене решений я ничего страшного не вижу: судьи принимают решения на льду в течение секунды, СДК выносит свое решение, смотря эпизод с разных камер и после 30 повторов. Да, судьи могут руководствоваться выбором 50 на 50 и принять решение не такое, как считает кто-либо. Поэтому есть СДК, у него есть возможность отменить решение. Это компетентный орган, который выполняет свою функцию, и она у него правильная", - добавил он.

По мнению Анисимова, количество отмен судейских решений увеличиваться не будет.

"Есть определенный уровень судейства, и СДК не делает это в пику судьям, а просто подтверждает те или иные решения. Можно было бы говорить о тенденции, если после каждого игрового дня отменялись какие-то решения", - подчеркнул он.

Хоккей,Владислав Михайлов,Алексей Анисимов,Торпедо,Динамо,ХК Авангард,
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