Главный арбитр КХЛ высказался об отмене решений судей после матчей

"Во-первых, СДК - это высший дисциплинарный орган, решения которого не подлежат обжалованию. Во-вторых, иногда видение комитета, в состав которого входят профессионалы, прошедшие школу хоккея, может не коррелироваться с мнением департамента судейства, - сказал Анисимов. - Тем это и прекрасно, что судьи иногда у нас видят момент по-своему, а игроки - по-другому, и в этом ничего вообще страшного нет. Мы сейчас говорим именно по решениям СДК, которые я никогда не буду обсуждать, потому что они обжалованию не подлежат".