Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+5° в 
USD 75.19EUR 80.52
Войти в почту
1 час назад

Канадские легионеры Камара и Шинкарук покинули «Нефтехимик»

Матч ТВиещё 1

Нижнекамский хоккейный клуб «Нефтехимик» объявил об уходе канадских нападающих Энтони Камары и Хантера Шинкарука.Камара перешел в команду перед началом сезона 2022/23. В регулярном чемпионате и плей офф КХЛ 29 летний хоккеист провел 69 игр матчей, набрал 33 очка (14 голов + 19 результативных передач).

Канадские легионеры Камара и Шинкарук покинули «Нефтехимик»
Фото: © КХЛ / Кузьмин Юрий© КХЛ / Кузьмин Юрий

Шинкарук присоединился к команде в ходе «регулярки», 28 летний форвард сыграл в 19 матчах и отметился 5 (2+3) баллами за результативность.

В сезоне 2022/23 «Нефтехимик» проиграл «Ак Барсу» в серии первого раунда плей офф — 2–4.

Прямые трансляции матчей Фонбет Чемпионата КХЛ смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Хоккей,Энтони Камара,Фонбет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий