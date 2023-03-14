Канадские легионеры Камара и Шинкарук покинули «Нефтехимик»

Нижнекамский хоккейный клуб «Нефтехимик» объявил об уходе канадских нападающих Энтони Камары и Хантера Шинкарука.Камара перешел в команду перед началом сезона 2022/23. В регулярном чемпионате и плей офф КХЛ 29 летний хоккеист провел 69 игр матчей, набрал 33 очка (14 голов + 19 результативных передач).

Фото: © КХЛ / Кузьмин Юрий © КХЛ / Кузьмин Юрий

Шинкарук присоединился к команде в ходе «регулярки», 28 летний форвард сыграл в 19 матчах и отметился 5 (2+3) баллами за результативность.

В сезоне 2022/23 «Нефтехимик» проиграл «Ак Барсу» в серии первого раунда плей офф — 2–4.