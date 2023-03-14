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48 минут назад

Определились все пары второго раунда плей-офф КХЛ на Востоке

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В Екатеринбурге завершился седьмой, решающий матч в розыгрыше Кубка Гагарина. «Автомобилист» принимал на своём льду магнитогорский «Металлург». Победу в дополнительное время со счётом 4:3 одержали гости.

Определились все пары второго раунда плей-офф КХЛ на Востоке
Фото: ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

Таким образом, «Металлург» выиграл серию со счётом 4-3 и вышел во второй раунд Кубка Гагарина, где встретится с «Авангардом». Магнитогорцы в 12-й раз в истории КХЛ вышли во второй раунд плей-офф. Матчи с омским клубом состоятся 17, 19, 21, 23, и, если потребуется, 25, 27, 29 марта.

Напомним, ранее стало известно, что казанский «Ак Барс» сыграет с «Адмиралом». Серия стартует в Казани. Игры состоятся 16, 18, 20, 22, и, если потребуется, 24, 26, 28 марта. Отметим, что казанцы вышли во второй раунд плей-офф в 11-й раз в истории КХЛ.

Хоккей,ХК Ак Барс,Металлург,ХК Авангард,
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