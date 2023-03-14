ЦСКА обыграл «Северсталь» и вышел в полуфинал Запада плей-офф КХЛ

В Москве завершился седьмой, решающий матч в розыгрыше Кубка Гагарина. ЦСКА принимал на своём льду череповецкую «Северсталь». Победу со счётом 5:3 одержали армейцы.

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На 15-й минуте второго периода восстановил равенство в счёте Владислав Каменев с передач Владислава Провольнева и Константина Окулова.

На шестой минуте третьего периода вывел хозяев вперёд Владислав Провольнев с передачи Антона Слепышева. Спустя 27 секунд четвёртую шайбу ЦСКА забросил Максим Соркин с передач Максима Мамина и Михаила Григоренко. Третью шайбу гостей в матче забросил Александр Суворов с передачи Ильи Иванцова. Окончательный счёт установил Владислав Каменев, забросив в пустые ворота.