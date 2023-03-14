Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+7° в 
USD 75.19EUR 80.52
Войти в почту
44 минуты назад

ЦСКА в решающем матче обыграл «Северсталь» и вышел в полуфинал Запада плей-офф КХЛ

Чемпионат.comиещё 4

В Москве завершился седьмой, решающий матч в розыгрыше Кубка Гагарина. ЦСКА принимал на своём льду череповецкую «Северсталь». Победу со счётом 5:3 одержали армейцы.

ЦСКА обыграл «Северсталь» и вышел в полуфинал Запада плей-офф КХЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На 14-й минуте первого периода счёт в матче открыл Давид Думбадзе с передач Павла Денисова и Игоря Гераськина. На 17-й минуте периода преимущество гостей удвоил Александр Петунин с передачи Руслана Абросимова. За полторы минуты до конца первого периода размочил счёт Сергей Плотников с передач Михаила Григоренко и Никиты Нестерова.

На 15-й минуте второго периода восстановил равенство в счёте Владислав Каменев с передач Владислава Провольнева и Константина Окулова.

На шестой минуте третьего периода вывел хозяев вперёд Владислав Провольнев с передачи Антона Слепышева. Спустя 27 секунд четвёртую шайбу ЦСКА забросил Максим Соркин с передач Максима Мамина и Михаила Григоренко. Третью шайбу гостей в матче забросил Александр Суворов с передачи Ильи Иванцова. Окончательный счёт установил Владислав Каменев, забросив в пустые ворота.

Таким образом, ЦСКА одержали победу в серии со счётом 4-3. В следующем раунде Кубка Гагарина москвичи сыграют с ярославским «Локомотивом».

Хоккей,Максим Соркин,Александр Петунин,Павел Денисов,Владислав Каменев,Михаил Григоренко,Игорь Гераськин,Антон Слепышев,Давид Думбадзе,Константин Окулов,Максим Мамин,Владислав Провольнев,Александр Суворов,Сергей Плотников,Никита Нестеров,ХК Северсталь,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий